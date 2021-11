Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis non ha gradito le parole dell’agente. La situazione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non avrebbe gradito le parole dell’agente di Insigne sul rinnovo

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ieri è uscito allo scoperto sull’offerta al ribasso fatta dal Napoli al suo capitano. Dichiarazioni fatte per rispondere a quanto detto da De Laurentiis lo scorso sabato proprio sul 10 della Nazionale. Ma, come riportato da Il Mattino, le esternazioni del procuratore non sarebbero per nulla piaciute al presidente dei partenopei.

Uno scontro aperto tra le parti, quindi, che allontana ulteriormente la possibilità di rinnovo con il Napoli da parte di Insigne.