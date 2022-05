Napoli, rinnovo Mertens: tutto tace. Il belga piace in Brasile, Qatar e Dubai

Nessuna novità in casa Napoli sul rinnovo di Mertens. L’attaccante belga piace in Brasile, Qatar e Dubai

Dopo le parole di De Laurentiis in conferenza stampa sui rinnovo di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, che sembrano quasi una sentenza sul futuro dei due, i due cominciano a guardarsi attorno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il belga il Napoli offre un contratto annuale con uno stipendio tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni di euro mentre l’attaccante chiede un biennale. E allora ecco spuntare fuori le alternative, con Mertens che piace molto in Brasile, in Qatar e a Dubai.