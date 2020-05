Napoli, ripresa allenamenti individuali posticipata a domenica

Si attende il risultato del secondo test del tampone: Napoli rimanda il ritorno a Castelvolturno per gli allenamenti

Cambio di programma in casa Napoli: slitta di un giorno la data della ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, contrariamente a quanto riferito in precedenza, l’esito del secondo ciclo di tamponi agli azzurri non è ancora stato analizzato completamente. Pertanto, il rientro al centro sportivo per le sedute di allenamento individuali è rimandato a domenica mattina.