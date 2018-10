Napoli-Roma, tutto sul match: Milik e Zielinski sfidano Santon e Kolarov

Il Napoli chiamato alla prova del tre con Milik e Zielinski. La Roma cerca il pronto riscatto con il ritorno di Kolarov e Santon. Riposa Under

Dalla penombra di quei vicoli stretti e intricati poco battuti dal sole, al grande abbraccio del colonnato di Piazza del Plebiscito. Dall’incantevole lungomare fino al promontorio di Posillipo. C’è una Napoli che da sempre vive di calcio, una Napoli che dopo gli strascichi dei malumori di un calciomercato non proprio brillante ha ritrovato l’entusiasmo grazie al carisma e alla mentalità definitivamente trasmessa da Carlo Ancelotti il quale ha plasmato una squadra bella, efficace e internazionale. C’è una Napoli che freme, perchè si respira un’atmosfera magica che s’avverte per tutta la città, ansiosa di battere quell’ottavo colpo d’ali per librarsi sempre più in alto nel cielo della classifica all’inseguimento della Juventus.

Saranno due giorni vibranti, carichi di emozioni che rischieranno di far vacillare, sopratutto perchè il Napoli è chiamato a sfidare la Roma che vuole scacciare, in campionato, le nuvole dense e nere che da una settimana aleggiano sulla capitale. Napoli-Roma, un match da sempre molto sentito, una partita dal sapore speciale per due squadre che un tempo erano gemellate all’insegna del Derby del Sole.

PROVA DEL TRE. Dopo il pareggio in Champions con il Psg, il Napoli si rituffa in campionato dove è atteso alla prova del tre. Ancelotti prepara l’assalto alla Juve, ma non cerca soltanto il tris, vuole continuare anche a stupire il pubblico del San Paolo con la quarta vittoria casalinga consecutiva. Ancellotti cambia fisionomia al Napoli e ritorna al 4-4-2 formato campionato. Girano vorticosi su loro stessi i pensieri nella testa dell’allenatore, intenzionato ad adottare un piccolo turnover. Tra i pali il solito Ospina. Linea difensiva a quattro con i centrali Albiol e Koulibaly; sul binario destro Maksimovic insidiato da Malcuit con il serbo che dovrebbe spuntarla, mentre sulla destra resta vivo il ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj che è leggermente in vantaggio. A centrocampo staffetta sulla corsia laterale sinistra con Zielinski in vantaggio su Fabian Ruiz e Callejon confermato sulla destra. Al centro Hamsik affiancato da Allan, ma occhio a Diawara che potrebbe far rifiatare il brasiliano. Sul fronte d’attacco Insigne partirà titolare dopo l’ammaccatura al Parco dei Principi. Il napoletano sarà coadiuvato da Milik che dovrebbe spuntarla su Mertens.

OPERAZIONE RISCATTO. Dinnanzi al Napoli si presenta una Roma settima in classifica che, dopo aver metabolizzato la sconfitta con la Spal grazie al successo in Champions, vuole riscattarsi in campionato per risalire la china e rilanciarsi in zona Europa con quella che potrebbe essere la quinta vittoria in campionato e la terza fuoricasa. Qualche grattacapo anche per Di Francesco a cui non mancano i dubbi nella formazione. Ad indossare i guantoni giallorossi il solito Olsen. Manolas comanda la difesa a quattro con l’aiuto di Fazio, sulla corsia sinistra rientra Kolarov, mentre su quella destra dovrebbe agire Santon, con possibile avanzamento di Florenzi. In mediana agiranno sicuri De Rossi e Nzonzi, davanti a loro il trio composto da El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini (qualche chance per Cristante) e Florenzi che probabilmente farà rifiatare Under. In attacco l’indiscutibile Dzeko.