Napoli, Sarr: «Niente rinnovo con il Nizza». Ma non cita la Serie A

Il difensore Malang Sarr ha annunciato che non rinnoverà il contratto con il Nizza. È sul mercato, ma non cita la Serie A

Malang Sarr lascerà il Nizza al termine della stagione, come annunciato ai microfoni di Telefoot: «Per ora ho deciso di non rinnovare il contratto e non ho preferenze circa il futuro. La Bundesliga è un campionato di alto livello, ma ci sono grandi squadre anche in Francia e Spagna».

Il difensore classe ’99 non ha citato né la Serie A né il Napoli, squadra che da tempo è sulle sue tracce.