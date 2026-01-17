Napoli Sassuolo, Conte svela: «Neres non c’è, non sta bene. De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi. -9 dall’Inter? Dobbiamo pensare a…»

Napoli Sassuolo, parla Conte: «Neres non c’è, non sta bene. De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi. -9 dall’Inter? Dobbiamo pensare a…»

Tra pochi minuti prenderà il via la sfida Napoli Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A. Nel pre‑partita ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha analizzato il momento della squadra azzurra, soffermandosi su sensazioni, obiettivi e stato di forma del gruppo. Le sue parole:

INFORTUNATI – «Dovete chiederlo al dottore, io faccio l’allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c’è, significa che non sta bene. De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano. Tanti punti persi con le piccole? Significa che bisogna cercare di vincere la partita»

PAREGGI – «Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Quando capitano, bisogna coglierle, perché alla fine spostano il risultato.

Per noi tornare alla vittoria diventa importante. -9 dall’Inter? Dobbiamo pensare al campionato nostro, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e indirizzare le cose dove possiamo, dove non possiamo non si può fare niente»

