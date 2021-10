Napoli, si studia un piano per onorare Maradona

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, studia un piano per onorare la memoria di Maradona, a un anno dalla sua scomparsa

Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, ad un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il Napoli studia il piano per commemorare al meglio il suo ex numero dieci.

Non potendo partecipare all’evento a Ryhad del 14 dicembre, dove si affronteranno Barcellona e Boca Juniors, il club azzurro sta pensando di celebrare qualche iniziativa il prossimo 25 di novembre, anniversario della scomparsa di Diego.