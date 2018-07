Dopo l’infortunio occorso a Meret, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo portiere. Piace Ochoa dello Standard Liegi ma dal Belgio assicurano che non è ancora pervenuta nessuna offerta ufficiale. Le ultimissime

E l’estate dei portieri in casa Napoli. Karnezis e Meret sono già stati ufficializzati, ma l’infortunio all’ulna dell’italiano classe ’97 ha complicato le strategie di mercato del club partenopeo. Il suo agente, Federico Pastorello, assicura che la riabilitazione sta procedendo bene: di questo passo, ascoltando le parole del noto procuratore, Meret dovrebbe tornare disponibile già per la prima di campionato in casa della Lazio.

Il Napoli, tuttavia, non vuole farsi trovare impreparato e in queste ore il Ds Giuntoli sta sondando alcuni profili low cost. C’è anche lo slot del terzo portiere da colmare: non un dettaglio per una squadra che la prossima stagione sarà impegnata su diversi fronti. Uno dei nomi emersi in queste ore è quello di Ochoa, estremo difensore messicano dei belgi dello Standard Liegi. Un profilo, questo, di sicura affidabilità vista la buona esperienza interazionale accumulata in questi anni dal classe ’85. Dal Belgio affermano di aver ricevuto molte manifestazioni d’interesse, ma ancora nessuna offerta scritta da parte degli azzurri. De Laurentiis si prenderà ancora un po di tempo per valutare il da farsi: tutto dipenderà dalle risposte che riuscirà a dare Meret dopo la recente operazione alla mano. In casa Napoli, al momento, la situazione terzo portiere è ancora tutta in divenire.