Napoli, Spalletti: «Chiunque capita va bene. Guardiola? Fa un giochino per mettere pressione»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il passaggio degli azzurri ai quarti di finale di Champions

Luciano Spalletti ha parlato a Prime Video dopo il passaggio del Napoli ai quarti di Champions.

LE PAROLE – «E’ un grande risultato, ce lo godiamo con squadra e tifosi. L’atteggiamento avuto stasera va mantenuto anche più avanti. All’inizio non siamo stati qualitativi come sempre, poi abbiamo ritrovato lucidità con la testa. Guardiola? Il suo giochino è mettere pressione addosso agli altri, lo fanno tutti, non mi rende orgoglioso. Si mette il Napoli davanti il City che spende 900 milioni mentre noi ne spendiamo 9? Oggi è un grande traguardo e non era facile raggiungerlo. Non ho preferenze ora, noi ci adattiamo».