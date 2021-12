Napoli, Spalletti: «Espulsione? C’era fallo prima del gol del 2-2»

Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti al termine della sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium

Luciano Spalletti parla ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo. Partita terminata 2-2, con gli azzurri che sciupano il doppio vantaggio. Ecco le sue dichiarazioni:

SASSUOLO – «Non so quanto possano aver influito gli infortuni alla fine, nonostante siano giocatori forti. Quando il Sassuolo si è rifatto sotto abbiamo perso palloni troppo banali. Il Sassuolo è una squadra forte ma lo sapevamo»

INFORTUNI – «Noi in mezzo al campo abbiamo giocatori di qualità. Mi dispiace per Fabian Ruiz, perché volevo sostituirlo ma lui mi ha detto di aspettare e poi si è fatto male. Ha qualche problema così come Koulibaly. Ad Insigne gli si è indurito il polpaccio e non volevamo rischiarlo.»

ESPULSIONE – «Sono stato espulso per quel fallo su Rrhamani che poi non ha fischiato nella punizione del gol del 2-2. Dalla panchina mi sembrava fallo. Quando capita agli altri vanno sempre tutti a protestare a quanto pare. »