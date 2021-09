Napoli, Spalletti: «Nessuna ossessione da primato. Su Zielinski e Lozano...»

Luciano Spalletti ha parlato nel pre partita di Sampdoria-Napoli. Il tecnico dei campani si è soffermato su Zielinski, Lozano e Politano

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match tra Sampdoria e Napoli.

ZIELINSKI – «È un calciatore che ha qualità, ha tiro e tecnica. A causa degli Europei è un po’ in ritardo di condizione e speriamo di averlo al meglio oggi».

LOZANO AL POSTO DI POLITANO – «Ho talmente tanta varietà che in queste situazioni posso dare spazio a tutti. Ho voluto dargli continuità dopo il gol e con cinque cambi posso permettermelo».

GIOCARE DOPO MILAN E INTER – «È indifferente per me. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo vincere più partite possibili senza avere l’ossessione del primato in classifica, che non vogliamo avere e non abbiamo».