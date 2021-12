Napoli, Spalletti senza centrocampisti: col Leicester opzione Mario Rui

Il Napoli ha perso per infortunio anche Lobotka e adesso a centrocampo resta il solo Demme. Spalletti pensa all’opzione Mario Rui contro il Leicester

La lista degli infortunati in questo periodo in casa Napoli si allunga. Dopo gli esami clinici di ieri, Spalletti ha perso anche Lobotka e adesso si trova in estrema emergenza a centrocampo con la presenza del solo Demme in quel reparto. Contro il Leicester, quindi, l’allenatore azzurro dovrà inventarsi qualcosa.

E l’idea di Spalletti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella di spostare Mario Rui in mediana e giocare con la difesa a tre. Il portoghese si sta adattando a quel ruolo, come visto anche nell’ultima partita di Europa League contro lo Spartak Mosca.