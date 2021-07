Napoli, Spalletti si impone: sono quattro i suoi intoccabili

Luciano Spalletti ha indicato quattro calciatori intoccabili che non dovranno muoversi da Napoli

Nelle varie dichiarazioni fatte nel corso del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti, neo allenatore del Napoli, è stato chiaro indicando a più riprese che nella rosa attuale ci sono dei calciatori che per lui sono fondamentali. E La Gazzetta dello Sport fa i nomi dei quattro intoccabili del tecnico azzurro.

In primi Kalidou Koulibaly, per cui Spalletti si «incatenerebbe» pur non di non lascarlo partire. Poi Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, che vengono visti come pilastri della squadra. E per finire Lorenzo Insigne che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e l’allenatore starebbe telefonando con insistenza per convincerlo a restare.