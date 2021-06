Napoli, Spalletti vuole Emerson Palmieri ma spunta un nome nuovo: ultime

Il rinforzo scelto da Luciano Spalletti per il Napoli è Emerson Palmieri. Ma nelle ultime ore si è fatto forte un nome nuovo

Come riporta Tuttosport alla dirigenza partenopea non dispiacerebbe neanche Youssuof Sabaly, 28enne franco-senegalese del Bordeaux che va in scadenza di contratto a giugno e può rappresentare un’alternativa per il Napoli.