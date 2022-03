Napoli, stagione da sogno per Fabian. Ma potrebbe essere anche l’ultima in azzurro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabian Ruiz sta vivendo una stagione da sogno con la maglia del Napoli, ma potrebbe essere anche l’ultima in azzurro

Contro la Lazio, Fabian Ruiz ha regalato al Napoli il gol che ha portato la squadra in vetta alla classifica. Lo spagnolo prosegue, così, nella sua straordinaria stagione che potrebbe essere anche l’ultima in azzurro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il suo contratto è in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo sono congelate. Fabian, inoltre, aspira a tornare in Spagna per giocare con Real Madrid o Barcellona; mentre in Inghilterra è seguito con attenzione da tutte le big. E allora, la stagione del possibile scudetto con il Napoli potrebbe trasformarsi anche nell’ultimo dello spagnolo in azzurro.