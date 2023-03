Intervistato da Super Deportivo Radio, Roberto Donadoni ha lanciato la suggestione di mercato di Lionel Messi con la maglia del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Il Napoli gioca un calcio perfetto per Messi, non molto veloce ma con tanta tecnica. Sarebbe il club ideale per lui. Vincere con Maradona e Messi sarebbe fantastico, il massimo per il popolo napoletano».