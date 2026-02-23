Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock

Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! La ricostruzione su quanto accaduto

Una domenica di campionato si è trasformata in tragedia sfiorata nel quartiere Capodimonte, a Napoli. Durante il match tra Napoli e Atalanta, disputatosi ieri 22 febbraio, un uomo di 40 anni è stato accoltellato dalla moglie tra le mura domestiche. All’origine della violenza, secondo quanto riportato da Fanpage, un incredibile malinteso legato all’andamento della sfida sportiva, persa dai partenopei per 2-1.

L’uomo, tifoso appassionato del club azzurro, stava seguendo l’incontro in televisione quando ha iniziato a imprecare pesantemente per un calcio di rigore non assegnato alla propria squadra. La moglie, una donna di 35 anni, ha erroneamente percepito quegli insulti come rivolti alla sua persona. Ne è scaturito un alterco verbale culminato in una brutale aggressione fisica.

L’aggressione con forbici e coltelli: i dettagli dell’intervento dei carabinieri

La ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma della Stazione Capodimonte delinea un quadro di estrema violenza. Dopo aver intimato al marito di andarsene, la donna ha prima lanciato un paio di forbici contro il compagno, per poi impugnare un coltello da cucina. Nonostante i primi tentativi andati a vuoto, la 35enne è riuscita a colpire l’uomo al fianco. Anche mentre la vittima cercava di chiedere aiuto al 112 e al 118, l’assalto sarebbe proseguito con il lancio di altre lame, una delle quali è stata rinvenuta conficcata in una parete dai carabinieri.

La donna è stata arrestata con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Durante la perquisizione, nella sua borsa sono state trovate altre tre lame, tra cui un apriconchiglie, che le sono valse una denuncia per porto abusivo di armi. Il marito è attualmente ricoverato presso l’Ospedale del Mare; le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio scuote nuovamente l’opinione pubblica sulla sottile linea tra passione sportiva e degrado dei rapporti familiari.