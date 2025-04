Napoli Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Diego Armando Maradona il match valido per la 34ª giornata di Serie A Napoli Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Dopo un passato insieme sulle panchine di Inter e Chelsea, Antonio Conte e Paolo Vanoli si ritrovano ora uno dinanzi all’altro tra le mura di un gremito Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei per non smettere di credere nel sogno tricolore, i granata per dare continuità agli ottimi risultati inanellati in questo 2025. Vediamo dunque di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Napoli Torino.



NAPOLI TORINO LIVE 0-0:

🔴1′ – Calcio d’inizio, primo controllo per il Torino

2′ – Lukaku ci prova con una concluisone al volo. Coco devia in corner. Dalla bandierina mischia che finisce con una deviazione di McTominay che finisce fuori

TABELLINO:

Formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Turi, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori

Allenatore: Antonio Conte

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Casadei, Biraghi; Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Ilic, Sanabria, Vlasic, Lazaro, Dembelé, Tameze, Perciun, Cacciamani

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: dirige il match di Serie A tra Napoli e Torino il Signor Maurizio Mariani