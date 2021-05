Napoli, tornano a salire le quotazioni di Spalletti: Galtier resta sullo sfondo

Il Napoli sarebbe tornato di prepotenza su Luciano Spalletti, mentre Galtier resta sempre sullo sfondo

Il valzer di allenatori in casa Napoli, con 4-5 nomi che si sono susseguiti nel giro di una giornata, potrebbe presto terminare. Dopo il no di Sergio Conceicao, ieri Aurelio De Laurentiis ha comunicato che il nuovo tecnico sarà allenato a breve e che sarà italiano. E così, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbero risalite le quotazioni di Luciano Spalletti. L’ex Inter avrebbe accettato l’offerta partenopea da 3 milioni a stagione per due anni e l’annuncio potrebbe anche arrivare nel giro delle prossime 48 ore.

Resta sempre sullo sfondo Galtier. Il tecnico campione di Francia con il Lille ha comunicato lui stesso di aver ricevuto una chiamata dal Napoli ed è, quindi, tra i papabili nella lista azzurra.