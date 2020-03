Il 21 marzo 1961 nasce Lothar Matthaus, uno dei giocatori tedeschi più vincenti della storia, campione del mondo con la Germania nel 1990

Il prototipo del calciatore tedesco, forte tecnicamente e fisicamente, estremamente concreto e, soprattutto, dalla mentalità vincente. Tutto questo è stato Lothar Matthaus, nato il 21 marzo 1961. Giocatore dinamico, versatile e grintoso, dopo gli esordi da mediano si è affermato in qualità di regista di centrocampo. Una posizione in cui ha saputo imporsi sugli avversari e trarre il massimo dal proprio stile di gioco, fatto di movimenti continui tra attacco e difesa. In carriera, grazie ad un tiro forte e preciso, ha realizzato oltre 200 reti.

Gli esordi

Sia con la Nazionale tedesca che con le squadre di club, la carriera calcistica di Matthaus è stata semplicemente eccezionale. I titoli conquistati negli Anni ’80 e ’90, spesso da grande protagonista, lo rendono uno dei giocatori tedeschi più vincenti della storia. Esordisce tra i professionisti con la maglia del Borussia M’gladbach nel 1979, squadra in cui mette in mostra tutte le sue grandi doti calcistiche collezionando tante presenze e reti e vincendo, in parallelo, un Campionato Europeo con la Germania nel 1980. Attira così le attenzioni di un primo top club europeo, il Bayern Monaco, che lo acquista nel 1984.

La grande parentesi italiana

A seguito di un quadriennio ricco di successi, viene acquistato dall’Inter nel 1988, con cui vivrà forse il periodo migliore della sua carriera. La sua esperienza in Italia, oltre a portargli uno Scudetto – quello dei record del 1989 -, una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA, coincide peraltro con il trionfo ai Mondiali di Italia 1990, terzo titolo della storia tedesca. Matthaus vince la Coppa del Mondo nelle vesti di capitano e viene premiato quello stesso anno con il trofeo individuale più ambito, il Pallone d’oro.

Il ritorno al Bayern

Lascia l’Inter nel 1992, dopo aver totalizzato 153 presenze e 53 reti complessive, per tornare al Bayern Monaco, dove permarrà fino al 2000. Nei due atti dell’esperienza bavarese, Matthaus conquisterà ben 7 Campionati tedeschi, 3 Coppe di Germania, 3 Coppe di Lega e una Supercoppa di Germania. Si ritira quello stesso anno dopo una brevissima parentesi negli Stati Uniti.