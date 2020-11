La UEFA ha attribuito la vittoria a tavolino alla Svizzera a seguito della mancata disputa del match di Nations League contro l’Ucraina

La selezione di Andriy Shevchenko era stata posta in quarantena dal medico di Lucerna per la positività di alcuni calciatori. Inevitabile, dunque, la retrocessione in Lega B.