Nations League: poker Olanda, tris Austria, Danimarca in rimonta

I risultati della Nations League: Poker Olanda contro il Belgio. Bene l’Austria contro la Croazia e la Danimarca in rimonta sulla Francia

Si è chiusa la serata di Nations League. Nella sfida tra Belgio e Olanda dominano gli Orange, che vincono per 4-1: in rete Bergwijn, l’interista Dumfries e poi doppietta di Depay, mentre per il Belgio il gol è di Batshuayi.

Bene anche l’Austria, che supera i croati per 3-0 con i gol del rossoblu Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer.

Vittoria in rimonta della Danimarca sulla Francia: al gol di Benzema risponde Cornelius con una doppietta.