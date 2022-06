Nazionale, Pellegrini promosso: «Leggerezza e classe»

Ottima prestazione di Pellegrini in Italia-Germania. Il 10 della Nazionale esaltato dai quotidiani

Lorenzo Pellegrini è stato uno dei protagonisti di Italia-Germania, esordio degli Azzurri in Nations League. Non solo il gol, ma anche tantissime giocate di grande qualità. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 in pagella.

LA PAGELLA – «Dalla Roma alla Nazionale con la leggerezza e la classe di un trequartista. Appunto: la fascia gli sta stretta, quando si accentra dietro le punte crea scompiglio. Potrebbe suggerire novità tattiche».