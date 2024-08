Neres Napoli, PRIMA OFFERTA ufficiale per il brasiliano: COSA FILTRA sulla trattativa per il calciatore di proprietà del Benfica

Il Napoli ha individuato in David Neres il rinforzo ideale da regalare ad Antonio Conte sugli esterni. Come riportato dal giornalista portoghese Pedro Almeida, i partenopei hanno spedito la prima offerta ufficiale.

NAPOLI NERES – «Benfica e Napoli stanno lavorando per un accordo per David Neres, il club italiano ha già inviato un’offerta ufficiale di circa 20 milioni di euro per il giocatore brasiliano. Sponda Napoli sono iniziati anche i colloqui con il giocatore e un accordo non sarà un problema».