Nesta sul mondiale del 2006: «Non lo sento mio al 100%»

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato della sua carriera durante una diretta Instagram con Christian Vieri. Ecco le sue parole:

«Dopo un’amichevole tra Lazio e Real Madrid venne Hierro da me che voleva portarmi in Spagna, ma gli dissi che ero un calciatore della Lazio. L’ultimo anno, però, non è stato facile».

MONDIALE – «Non lo sento mio al 100%. Ci sono vittorie che sento di più; lì giocai solo due partite e un po’ di un’altra. Comunque tutti contribuirono in quel gruppo, a partire dalle qualificazioni».