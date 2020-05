Neville contro Di Maria: «È stato un bidone al Manchester United»

L’ex difensore Gary Neville ha criticato duramente l’esperienza di Angel di Maria con la maglia del Manchester United

Gary Neville ha risposto per le rime alle dichiarazioni di Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, la quale ha bollato come orribile l’esperienza dell’attaccante al Manchester United: «Dico solo che ascoltiamo queste storie da giocatori che si sono rivelati dei bidoni, come Di Maria a Manchester».

«Avevo grandi aspettative su di lui ed ero esaltato quando è arrivato, per me era un top player. Dovrebbe guardare dall’altra parte della strada dove ci sono i suoi connazionali Aguero e Zabaleta, che hanno fatto bene a Manchester senza avere fretta di andarsene», ha concluso l’ex difensore dei Red Devils.