Neville: «Mbappè? Non era la sua partita. Momento difficile, si riprenderà»

Gary Neville si è soffermato sul momento difficile della stella francese Kylian Mbappè, dopo l’eliminazione contro la Svizzera

Gary Neville, ex storico giocatore e ora commentatore per Sky Sports, ha parlato della partita Francia-Svizzera e del momento di Kylian Mbappè.

Avendo commentato la partita in diretta da Bucarest, Neville non si è detto sorpreso dell’errore del giovane attaccante, dicendo però che ora dovrà rispondere sul campo.

«Gli ci vorranno alcune settimane per riprendersi – commenta così Neville ai microfoni di ITV Sports, ripreso anche dal Mirror – ero certo che avrebbe voluto tirare l’ultimo rigore. Appena si è avvicinato al dischetto ho pensato: “oh no”. Perché durante la partita si è visto in alcune occasioni che non era la sua giornata. Lui vuole essere come Ronaldo e Messi e quello di ieri sera potrebbe essere un piccolo ostacolo per lui. Ma sono certo che lo supererà. Ovviamente sarà difficile, per lui e per la Francia, superare questa eliminazione».