Newcastle Barcellona, ottavi di Champions tra tensioni esterne e una sfida ad alta intensità: cosa aspettarsi dal match del St James’ Park

Questa sera il Barcellona di Hansi Flick, allenatore tedesco chiamato a guidare i blaugrana in una nuova fase del progetto tecnico, farà visita al Newcastle di Eddie Howe, tecnico inglese che ha restituito ambizione europea ai Magpies, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match si gioca a St James’ Park e riporta di fronte due squadre che si erano già incrociate nella fase campionato: in quell’occasione vinsero i catalani per 2-1 grazie alla doppietta di Marcus Rashford, attaccante inglese oggi in maglia blaugrana, con rete finale di Anthony Gordon per i padroni di casa.

La sfida, di per sé già ricchissima di fascino, arriva però in un clima reso più teso dalle dichiarazioni rilasciate da Xavi, ex allenatore e simbolo del Barcellona, che in un’intervista ha attaccato la dirigenza catalana e chiamato in causa anche Flick. La polemica è stata ulteriormente alimentata dalla smentita pubblica di Javier Tebas, presidente della Liga, sul tema del possibile ritorno di Lionel Messi al Barça.

Flick sceglie la diplomazia e pensa solo al campo

In conferenza stampa, Flick ha scelto una linea prudente, evitando di alimentare lo scontro con Xavi e ribadendo di conoscere la verità dei fatti senza però voler entrare in dettagli pubblici. Una presa di posizione diplomatica, utile soprattutto a proteggere la squadra alla vigilia di una partita che il tecnico stesso ha definito tra le più importanti della stagione.

Dal punto di vista tecnico, il Barcellona arriva in Inghilterra con alcune assenze rilevanti. Il club catalano ha confermato i problemi fisici di Jules Koundé e Alejandro Balde, entrambi usciti acciaccati nelle settimane precedenti, mentre nella lista dei convocati per Newcastle non figura Frenkie de Jong. Tra i presenti, invece, ci sono Robert Lewandowski, centravanti polacco e riferimento offensivo della squadra, oltre a Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López e Rashford.

Il Newcastle si affida a Gordon e al fattore casa

Il Newcastle sa di giocarsi molto sul proprio campo. Anthony Gordon, esterno offensivo inglese già decisivo in Europa, rappresenta uno degli uomini più attesi, mentre Howe ha chiesto alla sua squadra intensità e aggressività fin dai primi minuti, proprio per non lasciare al Barcellona il controllo del possesso. L’allenatore dei Magpies ha sottolineato quanto sarà fondamentale approcciare il match con la mentalità giusta, in quella che viene percepita come una delle notti europee più importanti dell’era recente del club.

Tra polemiche, assenze e tensione competitiva, il contesto è già quello delle grandi serate. Ora, però, parlerà soltanto il campo.