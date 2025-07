Newcastle, ecco i convocati per la tournée asiatica: assente Alexander Isak, il motivo

Newcastle, ecco i convocati per la tournée asiatica: non ci sarà il big Alexander Isak, ecco il motivo

Il Newcastle United ha annunciato la rosa ufficiale che prenderà parte all’Asia Tour 2025, un’importante iniziativa estiva che porterà i Magpies a confrontarsi con squadre di primo livello in Singapore e Corea del Sud. L’obiettivo? Prepararsi al meglio per la nuova stagione attraverso sfide di alto profilo e consolidare la propria visibilità globale.

Il tour inizierà domenica 27 luglio a Singapore con una spettacolare amichevole contro l’Arsenal, una delle rivali più temibili della Premier League. Successivamente, la squadra volerà in Corea del Sud dove affronterà due avversari: una selezione All-Star della K-League e il Tottenham Hotspur, squadra londinese dall’alto tasso tecnico.

In panchina ci sarà come sempre Eddie Howe, l’allenatore inglese che ha riportato il Newcastle a competere ad alti livelli grazie a una gestione tattica equilibrata e a una forte coesione di squadra. Il tecnico potrà contare sulla quasi totalità della rosa titolare, con l’unica eccezione dell’attaccante svedese Alexander Isak, assente a causa di un lieve infortunio muscolare alla coscia. Isak, conosciuto per la sua velocità e capacità nel dribbling, sarà tenuto a riposo in via precauzionale.

Buone notizie invece per Lewis Hall, giovane centrocampista inglese dalla grande promessa, che ha recuperato dall’infortunio subito nel finale della scorsa stagione. Hall potrebbe fare il suo ritorno proprio nella tappa coreana, offrendo nuova linfa al centrocampo bianconero.

L’Asia Tour 2025 rappresenta non solo un’opportunità tecnica per testare schemi e condizione fisica, ma anche una mossa strategica per espandere il brand Newcastle United in mercati emergenti come quello asiatico. Una scelta che conferma la visione internazionale del club.

CONVOCATI



Portieri

Odysseas Vlachodimos

Nick Pope

John Ruddy

Max Thompson

Mark Gillespie

Difensori

Emil Krafth

Harrison Ashby

Sven Botman

Matt Targett

Kieran Trippier

Lewis Hall

Tino Livramento

Fabian Schär

Jamaal Lascelles

Dan Burn

Alex Murphy

Centrocampisti

Bruno Guimarães

Joelinton

Lewis Miley

Sandro Tonali

Joe Willock

Attaccanti

Harvey Barnes

Jacob Murphy

William Osula

Anthony Elanga

Anthony Gordon

Sean Neave

Alfie Harrison

Anthony Mund

Travis Hernes