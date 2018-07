Niang apre all’addio al Torino: «Potrei tornare in Ligue 1»

M’Baye Niang può lasciare il Torino: il giocatore senegalese tentato da un ritorno in Francia

Il futuro di M’Baye Niang potrebbe essere lontano dal Torino. Il giocatore, conclusa l’avventura mondiale con il suo Senegal, è stato intervistato da Foot Mercato ed ha aperto ad un ritorno in Ligue 1. Queste le sue parole: «Il trasferimento in Francia è una possibilità, so che tanti club mi seguono e ne sono lusingato. Sono partito da giovanissimo in Ligue 1 e non sono riuscito a fare quello che dovevo. Tornare dopo aver imparato tanto all’estero e in nazionale potrebbe essere una cosa positiva. Vediamo cosa succede».