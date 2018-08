La Sampdoria cerca un attaccante: il club di Massimo Ferrero pronto all’offerta per Niang del Torino

Con il passaggio di Duvan Zapata l’Atalanta e l’infortunio di Fabio Quagliarella, la Sampdoria è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Marco Giampaolo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato avrebbe messo gli occhi su M’Baye Niang, giocatore attualmente in forza al Torino, che sembra essere destinato a lasciare i granata. Nelle prossime ore i liguri potrebbero presentare un’offerta per provare a convincere il Presidente Urbano Cairo a cederlo.