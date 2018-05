Niang via da Torino: Raiola cerca una squadra

Il futuro di M’Baye Niang sarà lontano dal Torino: il suo procuratore, Mino Raiola, è alla ricerca di un nuovo club Niang è vicino a chiudere la propria avventura con il Mihajlovic, è stato protagonista di una stagione davvero deludente, dove non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento. M’Bayeè vicino a chiudere la propria avventura con il Torino. L’attaccante, voluto fortemente in granata dell’ex allenatore Sinisaè stato protagonista di una stagione davvero deludente, dove non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento.

Ecco perché il suo procuratore, Mino Raiola, sarebbe già alla ricerca di una nuova squadra. Con ogni probabilità il futuro dell’attaccante senegalese sarebbe in Ligue 1, dove in passato è riuscito a mettersi in mostra con le maglie di Caen e Montpellier. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Nizza, che a fine stagione dovrebbe salutare Mario Balotelli.