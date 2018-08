Niang verso il Nizza: Zaza a Torino

Con Simone Zaza che può finire al Torino, Niang può trasferirsi al Nizza

Il futuro di M’Baye Niang potrebbe decidersi quest’oggi. Sebbene si parli di una sua cessione dai primi giorni del calciomercato, ad oggi il senegalese resta ancora di proprietà del Torino. Il club di Urbano Cairo, però, è vicinissimo a definre l’acquisto di Simone Zaza dal Valencia (sorpassata la Sampdoria) e dunque sembra essere deciso a lasciare andare l’attaccante classe 1994. Su di lui è tornato forte il Nizza: il club francese, infatti, deve sostituire Mario Balotelli – in partenza verso Marsiglia – e vorrebbe riportare in Ligue 1 il giocatore ex Milan. Novità sono attese nelle prossime ore.