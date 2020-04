Il Real Madriz ha abbandonato il campo contro la Juventus dopo aver subito numerosi torti arbitrali: è successo in Nicaragua

In Nicaragua prosegue non senza polemiche il campionato nazionale. Nella sfida di Primera Liga tra Juventus FC e Real Madriz, i calciatori ospiti hanno abbandonato il campo al 70′ in svantaggio di due reti a zero.

Il motivo? Una serie di torti arbitrali che non sono stati digeriti dalla squadra. Quello più eclatante in occasione del raddoppio della Juventus: l’assistente alza la bandierina per segnalare un fuorigioco e il Real Madriz si ferma, ma l’arbitro indica ai calciatori di continuare a giocare. Mercado segna e il Madriz rientra negli spogliatoi.