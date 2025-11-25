Nico Paz Como, addio a gennaio? Dall’Argentina una clamorosa ipotesi sul giocatore. I dettagli

Nico Paz Como, il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dai lariani già a gennaio. Su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid. Le ultime

Il futuro di Nico Paz potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Quello che fino a ieri sembrava soltanto un esercizio di fantasia, un semplice “what if” di mercato, oggi assume contorni concreti. Dall’Argentina arrivano infatti conferme che potrebbero scuotere l’intera sessione invernale: il talento argentino sarebbe vicino a un clamoroso ritorno al Real Madrid.

A lanciare la bomba è Gastón Edul, noto giornalista di TyC Sports, il quale sostiene che il Real Madrid abbia deciso di anticipare i tempi e di esercitare già a gennaio l’opzione di recompra. Una possibilità che il club spagnolo si era riservato al momento della cessione e che, alla luce delle prestazioni del giocatore in Serie A, si sarebbe trasformata in una vera priorità. Secondo Edul, il Real avrebbe comunicato ufficialmente al Como l’intenzione di riportare il classe 2004 a Madrid già durante la prossima finestra di mercato.

L’indiscrezione non finisce qui: “Giocherà con Franco Mastantuono!”, scrive Edul sul suo account X, seguito da oltre un milione di persone. Una frase che rafforza l’idea di un Real Madrid intenzionato a costruire il futuro puntando sui propri giovani più promettenti. Per questo la situazione Nico Paz Como sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori: un suo addio improvviso aprirebbe scenari imprevedibili per la squadra di Fabregas, che fino ad oggi ha potuto contare sulla classe e sulla fantasia del giovane argentino.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ma quanto costerebbe al Real Madrid riportarlo in Spagna? Qui entra in gioco un dettaglio che potrebbe rendere l’operazione quasi inevitabile. Sebbene il valore di mercato attuale del fantasista del Como oscilli tra i 50 e i 60 milioni di euro — un’esplosione dovuta alle sue prestazioni in Serie A e alla qualità mostrata fin dal debutto — il club di Florentino Pérez gode di un accordo privilegiato. La recompra, valida fino al 2027, permetterebbe infatti al Real di riacquistare il calciatore per soli 9 milioni di euro. Una cifra irrisoria rispetto al valore reale del talento e un’occasione difficilmente ignorabile per un club che, da sempre, punta a blindare i prospetti migliori cresciuti nella propria cantera.

Per il Como, perdere Nico Paz a stagione in corso sarebbe un duro colpo sia tecnico che simbolico. Ma con una clausola così vantaggiosa per il Real Madrid, trattenere il giocatore sembra quasi impossibile. La sensazione è che il conto alla rovescia sia già iniziato: il capitolo Nico Paz Como potrebbe chiudersi molto prima del previsto, lasciando spazio a un nuovo capitolo nella capitale spagnola.