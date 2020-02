Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha sottolineato la pericolosità della Lazio in vista della sfida di domani al Marassi – VIDEO

Davide Nicola sa che la Lazio è un avversario da non sottovalutare per il suo Genoa. I biancocelesti hanno dimostrato in diverse occasioni di meritare l’etichetta di concorrente per la corsa finale allo scudetto.

«La Lazio è l’avversario più forte di questo momento», ha precisato il tecnico del Grifone nel corso della conferenza stampa odierna.