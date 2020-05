Nicolini: «Derby d’Italia? Rizzoli mi fece una confessione»

Enrico Nicolini ha svelato un aneddoto che riguarda Nicola Rizzoli: le parole dell’ex centrocampista della Sampdoria

L’ex centrocampista Enrico Nicolini ha rivelato una confessione fatta dal designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli: «Il derby è un qualcosa di speciale per tutta la città, anche per chi non è un appassionato di calcio. Per noi tifosi dura tutto l’anno. Quando vengono stilati i calendari andiamo subito a vedere quando ci saranno le due stracittadine e quegli appuntamenti li imprimiamo bene nella memoria».

«Per me era così fin da quando ero ragazzino. Le emozioni che si provano sono indescrivibili. Essere davanti agli altri è piacevolissimo, la soddisfazione te la porti fino al derby successivo. L’ex grande arbitro Rizzoli, che ha pure diretto la finale di Coppa del Mondo, un giorno mi confidò che per lui quello di Genova è il più bel derby di tutti», ha concluso Nicolini ai microfoni di Tuttosport.