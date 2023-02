Niente Benevento per Pavoletti: le condizioni del capitano del Cagliari

Leonardo Pavoletti è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia destra: il capitano del Cagliari assente con il Benevento

L’attaccante e capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti, è alle prese con un infortunio che lo ha lasciato ai box: la distorsione alla caviglia destra nella partita contro il Como si fa sentire ancora. Il calciatore ha saltato Cittadella, Spal e Modena.

Nella giornata di ieri, ha lavorato in personalizzato e, di fatto, è pronto a dare forfait anche per la partita interna contro il Benevento. Ranieri dovrà continuare a lavorare per cercare il partner adatto a Gianluca Lapadula vista l’assenza del capitano rossoblù.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM