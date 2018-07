Nizza: Balotelli assente al raduno, Vieira furioso

Balotelli non si presenta al raduno del Nizza e manda su tutte le furie il tecnico dei francesi Patrick Vieira. L’entourage del giocatore, però, dice che Balotelli aveva un permesso supplementare

Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Mario Balotelli al Nizza del nuovo tecnico Patrick Vieira, arrivato in questa stagione dopo l’esperienza ai New York City, che conosce il giocatore sin da tempi in cui giocavano insieme all’Inter. Oggi era fissato il raduno di tutta la squadra, come richiesto espressamente dal tecnico francese, ma Mario Balotelli e il suo compagno di reparto, Alassane Plea, non si sono presentati mandando su tutte le furie il tecnico. Soprattutto l’assenza di SuperMario non è stata digerita da Vieira, il quale ribadisce che «Il programma prevedeva che tutti i giocatori fossero qui, purtroppo mancano questi due e cercheremo di capire perché.»

Il tecnico si sofferma soprattutto sull’assenza di Balotelli, spiegando che non era previsto nessun supplemento di vacanze per il giocatore. Queste infatti le parole del tecnico «Balotelli mi ha chiesto un supplemento di vacanze? No, era previsto che oggi fosse qui e così non è”.»

Diverse le parole, però, dell’entourage del giocatore italiano, reduce dalle partite con la Nazionale giocate ad inizio giugno, secondo il quale il giocatore avrebbe avvisato in anticipo il club che sarebbe rientrato più tardi dalle ferie, ritorno posticipato anche per problemi legati allo slittamento di voli internazionali.

Vieira rincara ulteriormente dicendo «Voglio sapere cosa vuole fare perché il mio desiderio è tenere solo i giocatori che vogliono far parte del progetto.» Progetto del quale Balotelli potrebbe anche non far più parte visto che il Marsiglia e diversi club anche italiani, come il Napoli, si sono già mossi sul mercato per arrivare all’attaccante azzurro.