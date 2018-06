Quale futuro per Mario Balotelli? Vieira, nuovo tecnico del Nizza, spinge per la sua permanenza in rossonero ma l’Olympique Marsiglia è in pressing: le ultime

E’ tutto da scrivere il futuro di Mario Balotelli. Reduce da due stagioni di altissimo livello con la maglia del Nizza, l’attaccante italiano è richiesto da diversi club, italiani e non Nelle ultime settimane l’Olympique Marsiglia ha alzato il pressing, con il tecnico Rudi Garcia che spinge per avere alle sue dipendenze l’ex Inter e Milan. Ma c’è chi non è d’accordo…

Come sottolineato dai colleghi de L’Equipe, il nuovo tecnico del Nizza Patrick Vieira non ha intenzione di privarsi del classe 1990, ma c’è di più. Il quotidiano transalpino sottolinea che Mino Raiola, agente di Super Mario, e il suo sponsor tecnico Puma hanno frenato sul possibile trasferimento all’OM. Questioni tecniche ma non solo: l’ingaggio del centravanti è uno scoglio non da poco per il club marsigliese…