Mino Raiola ha proposto Mario Balotelli a mezza Serie A, Napoli compreso

Acclarato l’addio di Mario Balotelli al Nizza, la futura squadra di Supermario, al momento, resta uno dei tanti rebus di questo mercato. Roma, Napoli, oppure un ritorno al Milan o all’Inter? Tutte ipotesi plausibili ma, per ora, lontane da una definizione. Mino Raiola ora starebbe spingendo per portare il suo assistito alla corte di Carlo Ancelotti, come si legge su Tuttosport. D’altronde il neo tecnico della compagine partenopea non ha mai fatto mistero di apprezzare il talentuoso attaccante che, peraltro, ritroverebbe l’amico Lorenzo Insigne in squadra.

I contorni economici dell’operazione sono chiari e sarebbero sostenibili dalla società di Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe corrispondere un indennizzo al Nizza più pagare l’ingaggio da 5 milioni di euro di Balo. Tutto bello, tutto giusto, se non fosse che il Presidente ha storto il naso di fronte all’ipotesi di vedere Balotelli al Napoli. I dubbi non riguardano l’aspetto tecnico del ragazzo, ma quello caratteriale. D’altronde Mario non è esattamente un tipo tranquillo e potrebbe creare qualche grattacapo all’interno dello spogliatoio ma, a sua difesa, va detto che nell’ultimo periodo è maturato, complice la doppia paternità. Raiola è pronto a portare Balotelli, ma forse ADL non ad accoglierlo a braccia aperte.