Mario Balotelli non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e non ha preferenze se all’estero o in Italia. L’attaccante ha risposto con un sorriso alla domanda sul suo possibile ritorno in nerazzurro

Mario Balotelli ha dimostrato di essere in grande spolvero nelle due partite giocate con la Nazionale sotto la nuova guida di Roberto Mancini. L’attaccante azzurro è convinto di lasciare Nizza ma è comunque ancora indeciso su quale sarà la sua prossima destinazione. Supermario ha così parlato del suo futuro in una intervista alla Gazzetta dello Sport: «Sono in vacanza e ho ancora qualche momento di relax. Tra pochi giorni tornerò a pensare al calcio e al mio futuro. Un ritorno in Serie A può essere un’opzione come tante altre. Priorità all’estero o all’Italia? C’è ancora da attendere, al momento non posso dire di più. Ne sapremo di più a breve».

Balotelli ha poi confermato che incontrerà settimana prossima il suo agente Mino Raiola per discutere della questione ma la cosa più curiosa è che forse l’ex milanista non esclude un suo possibile ritorno all’Inter, squadra che lo ha consacrato ma che ha anche lasciato non senza polemiche. Alla domanda se gli piacerebbe vestire nuovamente la maglia nerazzurra Balotelli ha risposto con un sorriso.