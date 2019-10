Norberto Alonso: «De Rossi è un giocatore grasso di 36 anni»

Norberto Alonso, storico giocatore del River Plate, commenta la scelta dei giocatori del Boca Juniors: ecco le sue parole

Norberto Alonso, storico giocatore del River Plate, ha parlato ai microfoni di Radio Rivadaviva: «Il Boca è una squadra che non ti attacca, gioca molto male. Penso che abbia alcuni ex giocatori, come Carlos Tevez».

«La dirigenza ha deciso di vendere giocatori che non avrebbe dovuto e rifare una squadra non è facile. Non capisco neanche cosa volessero fare con De Rossi, è un giocatore piuttosto grasso di 36 anni».