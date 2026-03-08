Connect with us
Nottingham Forest, il direttore sportivo Edu Gaspar pronto a dire addio: il motivo della decisione

2 ore ago

Edu Gaspar

Nottingham Forest, il direttore sportivo Edu Gaspar pronto a dire addio: il motivo della decisione presa dal club inglese e dal dirigente

Nuovo scossone al Nottingham Forest. Dopo l’esonero dell’allenatore Dyche, sostituito nelle scorse settimane da Vitor Pereira, a brevissimo sarà l’ora di dire addio al club inglese per il direttore sportivo Edu Gaspar. A rivelarlo è Fabrizio Romano su X.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «🚨 È finita tra il regista Edu Gaspar e il Nottingham Forest.
Il dirigente brasiliano lascerà presto Forest, tutto è stato deciso internamente.
Edu ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione dell’Arsenal per 5 anni, ha firmato con il Forest nel luglio 2025 ma ora è destinato a lasciare perché il rapporto con la proprietà si è rotto».

