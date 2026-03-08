Nottingham Forest, il direttore sportivo Edu Gaspar pronto a dire addio: il motivo della decisione presa dal club inglese e dal dirigente

Nuovo scossone al Nottingham Forest. Dopo l’esonero dell’allenatore Dyche, sostituito nelle scorse settimane da Vitor Pereira, a brevissimo sarà l’ora di dire addio al club inglese per il direttore sportivo Edu Gaspar. A rivelarlo è Fabrizio Romano su X.

🚨 It’s over between director Edu Gaspar and Nottingham Forest.



The Brazilian director will part ways with Forest very soon, it’s all decided internally.



Edu has been big part of Arsenal rebuilding for 5 years, signed at Forest in July 2025 but now set to leave as relationship… pic.twitter.com/yq2BCLEVuL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

PAROLE – «🚨 È finita tra il regista Edu Gaspar e il Nottingham Forest.

Il dirigente brasiliano lascerà presto Forest, tutto è stato deciso internamente.

Edu ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione dell’Arsenal per 5 anni, ha firmato con il Forest nel luglio 2025 ma ora è destinato a lasciare perché il rapporto con la proprietà si è rotto».