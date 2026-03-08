Calcio Estero
Nottingham Forest, il direttore sportivo Edu Gaspar pronto a dire addio: il motivo della decisione presa dal club inglese e dal dirigente
Nuovo scossone al Nottingham Forest. Dopo l’esonero dell’allenatore Dyche, sostituito nelle scorse settimane da Vitor Pereira, a brevissimo sarà l’ora di dire addio al club inglese per il direttore sportivo Edu Gaspar. A rivelarlo è Fabrizio Romano su X.
🚨 It’s over between director Edu Gaspar and Nottingham Forest.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026
The Brazilian director will part ways with Forest very soon, it’s all decided internally.
Edu has been big part of Arsenal rebuilding for 5 years, signed at Forest in July 2025 but now set to leave as relationship… pic.twitter.com/yq2BCLEVuL
PAROLE – «🚨 È finita tra il regista Edu Gaspar e il Nottingham Forest.
Il dirigente brasiliano lascerà presto Forest, tutto è stato deciso internamente.
Edu ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione dell’Arsenal per 5 anni, ha firmato con il Forest nel luglio 2025 ma ora è destinato a lasciare perché il rapporto con la proprietà si è rotto».
