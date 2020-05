Novellino: «Rangnick Milan? Voci scandalose, non fanno bene al club»

Walter Novellino non ha affatto gradito i recenti rumors riguardanti Ralf Rangnick in orbita Milan: le parole del tecnico

Nel corso dell’intervista concessa a pianetamilan.it, Walter Novellino ha commentato le voci insistenti riguardanti il possibile approdo al Milan di Ralf Rangnick. Ecco le parole del’allenatore.

«Trovo scandalose queste voci intorno ad una società come il Milan. Mettere in dubbio il lavoro di Stefano Pioli è allucinante, sta facendo crescere i giovani in maniera molto positiva. Si parla di Rangnick insistentemente, di Zvonimir Boban e di Paolo Maldini al capolinea. Tutto questo non fa bene al Milan e forse prima non sarebbe mai successo. Con Silvio Berlusconi Presidente e Adriano Galliani amministratore delegato queste voci non sarebbero mai circolate.».