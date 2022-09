Number “Juan” ritrovato: la sicurezza di Musso tra i pali dell’Atalanta

Il grande upgrade fatto dal portiere Juan Musso all’Atalanta: tanto sicuro quanto decisivo tra i pali nerazzurri

La pazienza è una virtù, specialmente nei confronti di chi ha bisogno di riscattarsi dopo una stagione opaca. Juan Musso (tanti auguri visto che è diventato papà) non è più quel portiere insicuro che tra i pali non riusciva a portare serenità, bensì l’upgrade tra i pali che effettivamente serviva da due anni.

L’intervento spettacolare con il Verona, gli interventi contro Monza, Milan e Torino: il sintomo di un portiere sereno e che gioca senza pressione. Tatticamente non si può non considerare che la nuova Atalanta, più solida e compatta in difesa, tende anche a rendere il gioco più facile a Musso stesso. Sulle uscite sono stati fatti passi in avanti: sicuro degli interventi che fa quando si trova a tu per tu con l’attaccante avversario. L’argentino ha portato a casa almeno 6 punti, avendo la fiducia di giocatori, tifosi e Gasperini: sicuro di aver fatto la scelta giusta un anno fa quando lo volle esplicitamente a Bergamo.