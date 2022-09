Nuno Gomes: «Il Benfica è partito fortissimo, ma la Juventus è sempre la Juventus»

L’ex attaccante portoghese Nuno Gomes ha parlato in vista di Juventus-Benfica di Champions League

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di Champions League tra Juventus e Benfica.

BENFICA – «E’ vero, sono partiti fortissimo. Hanno vinto e dominato in tutte le partite giocate. Finora Roger Schmidt non ha sbagliato niente: propone un calcio molto offensivo, con tantissimo pressing che sfinisce gli avversari. Hanno tutto, difficile dire cosa deve temere di più la Juventus: hanno l’esperienza di giocatori come Otamendi e Grimaldo in difesa, giovani di grande prospettiva come Florentino in mezzo e Antonio Silva dietro. Davanti con Gonçalo Ramos, Rafa Silva e Neres di nuovo hanno tutto: tecnica, qualità velocità».

COME ARRIVA LA JUVE – «Non sta facendo bene, ma la Juventus è sempre la Juventus. Ha giocatore bravissimi. Non sono riusciti a giocare un calcio convincente finora ma restano

sempre molto, molto competitivi. E’ una sfida apertissima».

LEGGI LA DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24