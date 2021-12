Nuova avventura per Pirlo? Rui Costa lo vuole al Benfica

Pirlo corteggiato dall’ex compagno: nuova panchina in vista per l’ex Juve? Rui Costa lo vuole al Benfica

Caos in casa Benfica. Come riferito da Record, è rottura tra l’allenatore Jorge Jesus e il club portoghese, tant’è che sono già emersi i rumors legati ad un suo possibile ritorno in Brasile. L’opzione immediata per sostituirlo è rappresentata da Verissimo, allenatore della squadra B.

Per il futuro, invece, l’idea del presidente Manuel Rui Costa è quella di affidare la panchina all’ex compagno di squadra al Milan Andrea Pirlo, ancora senza incarico dopo l’esonero alla Juventus