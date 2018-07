Nuova maglia Lazio, ritorna l’Aquila sul petto – FOTO

Nuova maglia Lazio Home 2018/2018, ritorna la storica ‘maglia Bandiera’ e l’Aquila sul petto: ecco dove acquistarla

Nuova maglia Lazio, da questa mattina è ufficiale la nuova divisa dei biancocelesti per la stagione calcistica 2018/2019. Ritorna la maglia ‘Bandiera’ per la Lazio che tornerà ad indossare l’Aquila sul petto sin dalla prossima stagione. La società capitolina e il marchio Macron hanno deciso di riproporre come nuova maglia Home per il 2018-2019 la storica ‘maglia bandiera’, come già fatto nel 2014-2015 e artefice di grandi successi. Una maglia che da molti è stata votata tra le più belle nella ultracentenaria storia della S.S. Lazio e che torna ora con il suo disegno futuribile dell’aquila che pare abbracciare il giocatore che la indossa.

Tra le novità della maglia una vestibilità Slim fit con inserti micromesh che facilitano la traspirabilità. La maglia si divide in una parte superiore bianca e inferiore celeste. Il collo, celeste, è a polo con vela in maglieria. Il backneck è personalizzato con il logo della squadra e la scritta “NOI L’AMIAMO E PER LEI COMBATTIAMO”. Al centro, in blu l’immagine dell’aquila in stampa sublimatica con le ali che continuano sulle maniche e sul retro. In alto a destra il logo Macron, a sinistra, lato cuore, ricamato lo scudetto della S.S.Lazio. Sotto al collo, sul retro, è ricamata la scritta “SS LAZIO 1900”. Presentati anche gli shorts celesti e i calzettoni celesti, mentre la maglia del portiere sarà in stile ’Total black’. Le maglie saranno acquistabili presso i Lazio Style 1900, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti ufficiali di Lazio e Macron.