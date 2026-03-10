Nuovo allenatore Sampdoria: è arrivato un no! Decisione dopo il Venezia, il tecnico sarà uno di loro due. Ultimissime sulla panchina blucerchiata

Nuovo allenatore Sampdoria: dopo il primo no incassato, la scelta della dirigenza blucerchiata sarà tra uno di questi due tecnici

Come riportato da Sampnews24, la Sampdoria sceglie la via della prudenza. In una fase stagionale così fragile e decisiva, la dirigenza ha preferito non forzare i tempi, prendendosi ancora qualche giorno di attenta riflessione per individuare il profilo ideale a cui affidare la rinascita della squadra. Una decisione ponderata che, almeno nell’immediato, consegna le chiavi e la guida tecnica della prima squadra ad Attilio Lombardo. Sarà proprio lui a preparare il delicatissimo appuntamento di campionato contro il Venezia.

Il casting per la panchina: le piste seguite dalla dirigenza

Il club ligure sembra fortemente orientato a valutare ogni singolo scenario con la massima attenzione, senza chiudere la porta a nessuna eventualità, sia che si tratti di una soluzione esterna sia di una possibile conferma interna fino al termine della stagione. La situazione attorno alla panchina doriana resta, dunque, estremamente fluida.

Nelle prime ore di ricerca, la società ha dovuto incassare il rifiuto di Luca D’Angelo. Dopo questo primo ostacolo, la dirigenza avrebbe intensificato notevolmente i contatti con Beppe Iachini. Il suo nome continua a circolare con grande insistenza nei corridoi di Bogliasco, ma al momento non è ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca definitiva.

Lombardo: da semplice traghettatore a conferma fissa?

In questo difficile contesto, la strategia della società appare estremamente chiara: evitare a tutti i costi decisioni affrettate in un momento già molto delicato. Affidarsi intanto a una figura carismatica che conosce profondamente la piazza e l’ambiente rappresenta una vera e propria garanzia.

Lombardo rappresenta infatti una soluzione di continuità utilissima per restituire equilibrio e serenità all’interno dello spogliatoio. Tuttavia, il suo nome potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice “soluzione tampone“. Non è affatto escluso, infatti, che l’ex campione della Sampdoria possa restare saldamente alla guida della squadra anche oltre la delicata sfida con il Venezia, prolungando il suo mandato fino al termine della stagione. Una possibilità affascinante che prenderebbe vigore qualora la risposta del gruppo sul campo si rivelasse positiva già nei prossimi giorni.